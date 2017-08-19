"BİZ ALMADIK ERSALICA ALDI"

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Metehan bölgesindeki kendilerinin bir arazi almadığını ancak, Turgay Ersalıcı’ya bölgeden toprak almak için finans sağladıklarını açıkladı.

Vakkas Altınbaş söz konusu bölgede kendilerine ait her hangi bir arzinin bulunmadığını belirtti ve “Konu ile ilgili sizlere yanlış istihbarat verildi, bahsedilen bölgede ne şahsımın ne de holdingimizin herhangi bir arazisi bulunmamaktadır. Benim bildiğim bu bölgede Turgay Ersalıcı’nın arazi satın aldığı yönündedir. Zaten bankamızın müşterisi olan Ersalıcı’ya bu bölgede arazi alabilmesi için finans desteği sağladık” şeklinde konuştu.

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