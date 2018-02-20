BÖYLE PARK ETMEK AYRICALIK MI?

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Kaymaklı bölgesinde bulunan Tren Yolu Polikliniği’nin park yeri olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir araç sürücüsü aracını engellilere ait park yerinin bulunduğu park yeri önüne aracını bırakıp gitti. İki engelli park yerine girişi kapattı. Ancak araçta herhangi bir engelli olduğuna dair işaret yoktu” diye konuştular.

Bu araç sürücüsünün amacının ne olduğunu bilmediklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Bu arabayı herhalde bir özürlü kullanmıyordu. Zira özürlü biri kullansaydı, düzgün park ederdi. Ama araç sürücüsü herhalde ayrıcalıklı biri” diyerek sitem ettiler.