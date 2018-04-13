Britanya'dan Ağrotur dışındaki hava sahasını bağlamak için Kıbrıs’a talep

Britanya, hazırlık amaçlı Ağrotur dışındaki hava sahasına dahil olan bölgeleri bağlamak için Kıbrıs’taki yetkililere talepte bulundu.

Üst Düzey Hava Trafik Kontol Görevlisi Haris Andoniadis, yaptığı açıklamada, talebin henüz Kıbrıs’taki yetkililer tarafından incelenmediğini belirtti. Ayrıca şimdiye kadar herhangi bir uçuşun iptal olmadığını ve Havayolu şirketlerinin uçuş seferlerini yeniden düzenlediğini belirtti.

KIBRIS'TA HAREKETLİLİK

Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssünden yeni fotoğraflar geldi. AP, üsten havalanan çok sayıda savaş uçağını görüntüledi.