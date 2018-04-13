13 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş ve kazanç alanınızda yeni fırsatlarınız var. Her an kapınızı çalabilirler. Gelişmeler iyi yönde devam ederken ailenizden birinin yaşayacağı terslik sizi harekete geçirebilir. Bu konu sizi biraz üzse de halledemeyeceğiniz bir konu değil gibi gözükmektedir. Dostlarınız ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecektir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerebilir. Bugün biraz daha kendinizle vakit geçirmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizemli ve mistik konular ilginizi çekebilir. İlerleyen saatlerde kendinizi çok daha rahatlamış hissedeceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İletişim trafiğiniz bugün çok yoğun olabilir. Yazışmalar, mailler, konuşmalar, toplantılar gündeminiz oldukça yoğun gözükmekte. Şirket eğitimlerine katılabilir ya da kişisel eğitimleriniz için bir planlama yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde çok daha samimi ilişkiler içinde olacaksınız. Harcamalarınızda daha planlı olmaya dikkat etmelisiniz. Akşama doğru yolculuklar yapmak için program yapabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ailevi konular gündeminizi etkileyebilir. Aile büyükleri ile daha keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlerde olmak size iyi gelecektir. Almak istediğiniz sizi mutlu edecek bir eşya alabilirsiniz. Eskiye yönelik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sosyalleşmek, hareketli zamanlar sizi bekliyor. Şanslı bir gece geçirebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hayalini kurduğunuz iş için çalışmalar yapabilir ve yaratıcılığınız ön plana çıkarabilirsiniz. Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Gün içinde bitişler yaşanabilir. Akışta kalmaya çalışmalısınız. Sabah saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Aile ve ikili ilişkilerinizde daha iyimser olacaksınız. Kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İşinizle ilgili yoğunluğunuzu iyi bir plan yaparak düzene sokabilirsiniz. Böylelikle iş yoğunluğunuzu kontrol altına alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ve dostlarınızla yapacağınız programlar keyfinizi yerine getirecektir. İlgilendiğiniz konularda tamamlanma olabilir. Akşam saatleri sizin için şanslı ve keyifli olacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerinde samimi ilişkiler kuracaksınız Aileniz veya eşinizle ilgili konularda bir tartışma yaşayabilirsiniz. Canınız biraz sıkılsa da konu üzerinde fazla durmamanız, akışa bırakmanız daha iyi olacaktır. İşlerinizle ilgili sonlanmalar olabilir. Arkadaş ve dost çevrenizle planlar yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Akşam saatlerinde hafta sonu için yolculuklara çıkabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Sabah saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Maddi konularınızla ile ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Takibini yaptığınız işler, konularda sonlanmalar olabilir. Yeni plan ve projelerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Enerjiniz yükseliyor. Akşama doğru keyifli bir program yapmak size iyi gelecektir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yurt dışı konuları ve yabancılarla ilgili konularla bugün daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde yeni edindiğiniz uğraşlar için harcamalar yapabilirsiniz. Samimi ortamlarda bulunmak size keyif verecektir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Akşam saatleri sizin için şanslı geçecektir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün işinizde üstleriniz ile görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak ve hedeflerinizin peşinden gitmek için hevesli bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Sağlığınızla ilgili kontrolleriniz yaptırmalısınız, sağlığınıza özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde yakın çevreniz ile planlar yapmak keyfinizi arttıracak. Gün içinde annenizle ilgilenebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün sosyalleşmek, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla olmak için etkinlik düzenleyebilirsiniz. Gelecek planlarınızdan bahsedebilirsiniz. Harcamalarınız konusunda aşırı tüketim eğiliminiz olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Konuşmak istemediğiniz kendinize sakladığınız konular gün yüzüne çıkabilir. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı anlayamadığınız bir şekilde, size hizmet etmeyen kişiler hayatınızdan çıkabilir. Olaylar karşısında daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Dostlarınızla bir araya gelmek size iyi gelecektir ve olaylara daha iyimser bakmaya başlayacaksınızdır.