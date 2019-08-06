Bu belirtiler varsa dikkat!

Çölyak belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Çölyak hastalığının teşhisi zor olabilir çünkü insanları farklı şekillerde etkiler. Sindirim sisteminde veya vücudun diğer bölümlerinde meydana gelebilecek bilinen 200'den fazla çölyak hastalığı belirtisi vardır. Bazı insanlarda çölyak hastalığı çocuk, bazılarında ise yetişkin yaşlarda gelişir. Bunun nedeni hala bilinmemektedir. Peki, Çölyak belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Çölyak hastalığı olan bazı kimselerde hiçbir belirti yoktur, ancak yine de çölyak hastalığı kan testinde pozitif test yapar. Bazıları negatif kan testine sahip olabilir, ancak pozitif bağırsak biyopsisine sahip olabilir. Bununla birlikte, çölyak hastalığı olan tüm insanlar, herhangi bir semptom gösterseler de göstermeseler de uzun vadeli komplikasyon riski altındadır… Şimdi, Çölyak belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK BELİRTİLERİ

Sindirim semptomları bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülür. İşte çocuklarda en sık görülen semptomlar:

– Karın şişkinliği ve ağrı

– Kronik ishal

– Kusma

– Kabızlık

– Soluk, kötü kokan yağlı dışkı

– Kilo kaybı

– Yorgunluk

– Sinirlilik ve davranış sorunları

– Daimi dişlerin dental emaye defektleri

– Büyümede gecikme

– Kısa boy

– Gelişme geriliği

– Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

YETİŞKİNLERDE ÇÖLYAK BELİRTİLERİ

Yetişkinlerin sindirim semptomları olma olasılığı daha düşüktür, sadece üçte biri ishal geçirir. Semptomlar şunları içerir:

– Açıklanamayan demir eksikliği anemisi

– Yorgunluk

– Kemik veya eklem ağrısı

– Artrit

-Osteoporoz veya osteopeni (kemik kaybı)

– Karaciğer ve safra yolları hastalıkları (transaminit, yağlı karaciğer, primer sklerozan kolanjit, vb.)

– Depresyon veya anksiyete

– Periferik nöropati (ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma veya ağrı)

– Nöbet veya migren

– Kaçırılmış adet dönemleri

– Kısırlık veya tekrarlayan düşük

– Ağız içinde yaralar

– Dermatit herpetiformis (kaşıntılı deri döküntüsü)

TEDAVİ EDİLMEYEN ÇÖLYAK HASTALIĞININ OLASI RİSKLERİ

– Malabsorbsiyon

– Büyüme geriliği

– Hipokrommikrositer anemi

– Megoblastik anemi

– Kalsiyum ve K vitamini eksikliği

– Otoimmün hastalıkların prevelansında artış

– Osteoporoz

– Kısırlık, düşük

– Depresyon

– Lenfoma

– Kalın ve ince bagırsak kanserleri

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çölyak hastalığını tedavi etmenin tek yolu, yaşam boyu süren glutensiz bir beslenmedir. Buğdayın yanı sıra, gluten içeren yiyecekler şunlardır:

– Buğday nişastası

– Buğday kepeği

– Buğday tohumu

– Kuskus

– Bulgur

– Durum buğdayı

– Kızıl buğday

– Gernik buğdayı

– Arpa

– Yulaf (aslında yulaf gluten içermez ama glutenli tahıllar işleyen tesislerde işlenip paketlendiği için yulaf ürünlerine gluten bulaşmış olabilir.)

– Makarnalık

– Graham unu

– Malt

– Çavdar

Spelt (bir çeşit buğday)

– Tritikale

– İrmik

– Kavılca buğdayı

– Gliadin

– Tam buğday unu

– Kamut

– Matza

– Kavuzlu buğday

Çölyak hastalığı olan insanlara bir diyetisyen, glutensiz beslenme planlaması yapabilir. Küçük miktarlarda bile glüten yemek, bağırsaklara zarar verebilir.

Diyetinizden glüteni çıkarmak, ince bağırsağınızdaki iltihaplanmayı azaltarak daha iyi hissetmenize ve sonunda iyileşmenize neden olur. Çocuklar yetişkinlerden daha hızlı iyileşme eğilimindedir. Ancak, tanı konana kadar glüten yemeyi bırakmamalısınız. Glutenin beslenmeden erken erken çıkarılması, test sonuçlarına etki edebilir ve yanlış bir tanıya neden olabilir.