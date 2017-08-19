"LABORATUVARIMIZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Sağlık Bakanlığı, Devlet Laboratuvarı’nın şu anda çalışmalarını dünyada tüm laboratuvarlarda kullanılan resmi metotlarla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık kullanılan cihazların tüm dünyadaki laboratuvarlarda kullanılan cihazların aynıları olduğunu da kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin çalışmaları hakkında basında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi ve Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdür Yardımcısı ve Pestisit Bölüm Müdüründen alınan bilgiler doğrultusunda çalışmaların dünyada tüm laboratuvarlarda kullanılan resmi metotlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

İddialar arasında yer alan ve pestisit taramaları sorgulanan Devlet Laboratuvarı’nda yaşanan yangından önce 312 adet pestisit taraması yapıldığı belirtilen açıklamada, yangından sonra ise bu rakamın 258 adet olarak devam ettiği, aradaki 54 adet pestisitin uzun yıllardır pozitif olarak bulunmayan pestisitler olduğu kaydedildi.

Yangından sonra devam eden çalışmalarda pek çok pestisit limit üstü olarak tespit edildiği ve bunların gazetelerde haftalık olarak açıklandığı vurgulanan açıklamada, “Bu da göstermektedir ki şu anda Devlet Laboratuvarı Pestisit Kalıntı Analizleri Bölümü çalışmalarını son derece düzgün bir şekilde devam ettirmektedir. Şu anda devam eden çalışmalarla da taranan pestisit sayısı Eylül sonu 312’ye yılsonu da 400’e çıkartılacaktır” denildi.

Halkın bu konuda hiçbir kuşku ve endişeye kapılmaması istenen açıklamada “Sağlık Bakanlığı olarak halk sağlığı adına gösterdiğimiz hassasiyet her konunun üstündedir. Devlet Laboratuvarı Dairesi de bu hassasiyeti gözetmeye devam edecektir” ifadeleri yer aldı.