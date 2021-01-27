“BU NASIL BİR ÖNGÖRÜSÜZLÜKTÜR?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni normale geçildiği dönemden beri salgının sona ermediğini, bu sürecin ön hazırlık dönemi olduğunu anlattıklarını, öneri yaptıklarını ve yapılacaklara destek belirttiklerini söyledi.

Erhürman, Pandemi Hastanesinin gerekliliği üzerinde çok durduklarını, personel eksikliklerinin de tamamlanmasını istediklerini ancak bu dönemde, İmar Planı çalkalanması, hükümet yokluğu, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandığını hatırlatarak, kendilerinin hep “bu dönem bu konuların dönemi değildir” dediklerini belirtti.

Erhürman, Pandemi Hastanesi’nin açılışının ancak 15 Kasım’da yapıldığını, ama iki gün önce hâlâ “yoğun bakımdan destek alınabilir mi” konuşması yaptıklarını söyledi.

“11 AYDA KRİZ MASASI BİLE OLUŞTURULAMADI”

Salgınla ilgili 11 ayda kriz masası bile oluşturulamadığını dile getiren Erhürman, kendileri “hazırlık yapılsın” çağrısı yaparken bazı siyasilerin “bakın 0 vaka var biz çok başarılıyız” şeklinde “pişkinlik yaptığını” ifade etti. Erhürman, “hemşire ve doktor alımını seçim yasakları kapsamına almayalım” önerisi yaptıklarını da hatırlatarak 11 ay sonra hâlâ hemşire ihtiyacını konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti. “Hükümetin salgın dönemindeki başarıları kendisine, başarısızlıkları vatandaşa mal etmesini” de eleştiren Erhürman, 15 gün önce “kapanalım” diyen sağlıkçıları/komiteyi dinlemeyip önceki gün kapanma kararı alanlara “Bu 15 günde hasta olan insanların vebali kimin?” diye sordu.

Erhürman, yaşanan aksaklıkların sadece Sağlık Bakanı’nın sorumluluğunda olamayacağını bunun bir yönetim meselesi olduğunu kaydederek, “Nasıl bir anlayış ve yönetim zihniyetiyle hiçbir konuda bilgi vermiyorsunuz?” dedi. Sıfır vakadan bugünlere virüsün nasıl gelindiğini kimsenin açıklamadığını vurgulayan Erhürman, “Tamam sıfır vakaya gelmek için yeniden kapanalım ama sonrası ne olacak?” sorusunu yöneltti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası hazırlanırken “belediyelere denetim yetkisi verilsin” dediklerini ve bu kararın ancak dün alınabildiğini anlatarak, 11 ayda bu kararın alınamadığını belirtti. İki hafta önce tüm hukukçularla birlikte “üst kurul mu yetkili, Bakanlar Kurulu mu yetkili” karar vermek için tüm hafta sonu tartışıldığını hatırlatan Erhürman, “Ekonomiyi düşünmek demek kapanmamak değil. Bazen ekonomi için kısa süreli kapanma da faydalı olabilir. Tüm dünya hepsini birlikte değerlendiriyor” dedi.

“BU NASIL BİR ÖNGÖRÜSÜZLÜKTÜR?”

Erhürman, Sağlık Bakanı elindeki verilerle kapanmak gerektiğini açıklarken üç gün sonra Eğitim Bakanı’nın iki gün sonra yüz yüze eğitimin başlayacağını, gecesi ise Lefkoşa’yı kapatma kararı aldıklarını anlatarak “Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür” diye sordu.

Erhürman, dün çıkan kararın da kaç insan hangi bölgeye gitti konusunu gündeme getirdiğini ve bunun böyle olacağının düşünülememesinin mümkün olmadığını, kısa süre önce yaşanan İtalya örneğinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti. Yaşanan süreçlerin ekonomik etkileri olduğunu da hatırlatan Erhürman, 11 ay içinde ekonomi konusunda da planlama yapılmamasını eleştirdi. Erhürman, 11 aydır aynı konuları konuşurken aşı programının bile yapılamadığını hatırlatarak, aşı programının hazırlanmasının diğer sektörlerin planlanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkede 3. kalp nakli ve böbrek nakillerinin gerçekleştiğini söyleyerek sağlıkçıları kutlayan Erhürman, yakınlarını kaybedenlere de sabır dildi.