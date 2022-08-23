Sosyal medya bu aileyi konuşuyor… İkiz kız kardeşler ikiz erkek kardeşlerle evlendi… Çocukları birbirleriyle hem kardeş hem kuzen oldu!

Gerçekleşme ihtimali oldukça az olan ilginç bir olay, sosyal medyanın da devreye girmesiyle manşetlerde kendine yer buldu ve tüm dünyada okunan bir gazete haberine dönüştü. İkiz kız kardeşler ikiz erkek kardeşlerle evlenince doğan çocukların genetik akrabalıkları da günün konusu haline geldi.

Virginia'da yaşayan 35 yaşındaki Briana ve Brittany Deane ile Ikizler Josh ve Jeremy Salyers, aralarında sadece üç ay olan Jax ve Jett'in ebeveynleri.

İkiz kız kardeşler Briana ve Brittany, kendileri gibi ikiz olan Josh ve Jeremy ile evli.

Buraya kadar, sıra dışı olsa da karşılaşılabilir bir durumdan bahsediyoruz.

Ancak bu evlilik hikâyesinin detayı ve hikâyeye çocukların da eklenmesiyle işler biraz değişiyor.

TEK YUMURTA İKİZLERİ TEK YUMURTA İKİZLERİYLE EVLENİNCE...

Bu iki ikiz çiftin ikisi de çocuk sahibi oluyorlar, hem de birkaç ay arayla.

Anneleri de babaları da Tek Yumurta Ikizi olan Jax ve Jett’in akrabalık bağı aslında kuzenlik.

Ancak tek yumurta ikizleri genetik olarak birbirlerinin tıpa tıp aynı olduğu; yani aynı DNA’yı paylaştıkları için bu kuzenler aynı zamanda tıbbi olarak birbirleriyle kardeşler.

Yani farklı anne babalardan doğmuş olsalar bile, anne ve babalarından aldıkları DNA’lar birbirinin tamamen aynısı olduğu için aslında kuzenlikten öte, kardeşlik bağına da sahipler.

İki çift, geçen yıl sadece üç ay arayla bir erkek bebek sahibi oldular.

HEM KUZEN HEM KARDEŞ OLDULAR

Bu durumda ailelerin sahip oldukları çocuklar tıbbi olarak ‘Dörtlü Ikiz’ olarak adlandırılıyor. Oldukça nadir rastlanan bu durumda farklı ebeveynlere sahip olsalar da aynı genleri paylaşan bu kuzenler aynı zamanda birbirlerinin kardeşi oluyor.

Aile durumu ortak Instagram sayfalarında paylaştıklarında 219 bin sosyal medya takipçisini şok etti.

Binlerce kişi kafa karışıklığını ifade etmek için yorumlara yazdı, sorular sordu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yorumlara yazılan bu açıklama durumu tam olarak tarif ediyordu:

“Tek yumurta ikizleri ile evlenen tek yumurta ikizlerine 'dörtlü evlilik' denir. Tek yumurta ikizleri aynı genetik materyali, yumurtayı/spermi ve hepsini paylaşırlar (çift yumurta ikizleri farklı bir yumurta ve spermden tasarlanırken)”

NBC News ile konuşan Jett'in annesi ve Josh ile evli olan Brittany, hayranların çocuğun benzersiz durumunun onları ortalama kuzenlerden daha yakın akraba hale getirdiğini söyleyen teorisini doğruladı.

Kardeş-kuzenlerden Jett’in annesi Brittany, dünyada bilinen sadece 300 dörtlü evlilik olduğunu da sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARI HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEKLER

Ailelerine yeni katılan bebeklerini memnuniyetle karşılayan dörtlü, ortak evlerinde 'mahremiyetin bir sorun haline geldiğini' itiraf etti, ancak çocuklarını tek 'bir aile birimi' olarak yetiştirmeyi planlıyorlar.

Brittany ve Briana, Josh ve Jeremy ile 2017'de bir ikizler festivalinde tanıştılar ve hızla gelişen aşklarının ardından erkekler altı ay sonra kız kardeşlere evlenme teklif etti.

Düğünlerinde çok sayıda başka ikiz vardı. Etkinlik daha sonra 2019 yılının şubat ayında TLC adlı kanalda Our Twinsane Wedding adlı özel bölümde yayınlandı.

mynet.com.tr