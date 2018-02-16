BU YOLLARI KULLANACAKLAR DİKKAT!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından gerçekleştirilen altyapı ve düzenleme projesi kapsamında, 17 Şubat Cumartesi günü ve 18 Şubat Pazar günü yapılacak çalışmalar nedeniyle, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Yenişehir Işıkları’nın bulunduğu kavşak kısmen, Yenişehir Işıkları ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı arasında kalan kısım ise tamamen saat 09:00’dan itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.