BUGÜN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki bazı sokaklara bugün 8 saat boyunca elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.00-17.00 saatleri arasındaki kesintiden Şht. Kemal Ali Ömer Sokak, Şht. Mustafa Salih Sokak ve Şht. Mustafa Behiç Sokak etkilenecek.
Elektrik kesintisi, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak vinç kurma çalışması nedeniyle uygulanacak.
Etiketler : Lefkoşa, elektrik kesintisi
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