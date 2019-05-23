BUGÜN BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde bugün yapılacak proje çalışması nedeniyle Gönyeli Ağıllar Bölgesi ve Alayköy kavşağı civarı ile, Başpınar, Değirmenlik Aleminyo Şehitleri Anıtı bölgesi ve civarı, Değirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Gönyeli Ağıllar Bölgesi ve Alayköy kavşağı civarına sabah 10.00 – 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Başpınar, Değirmenlik Aleminyo Şehitleri Anıtı bölgesi ve civarı, Değirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarının ise 09.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının; mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.