DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve Euro...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? 23 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 23 Mayıs 2019 sabahında bankalararası piyasada 6,1307 lira alış fiyatı, 6,1327 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise 6,8496 lira alış fiyatı, 6,8562 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Etiketler : Dolar, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 23 Mayıs 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.