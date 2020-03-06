Bunları yaparak tartışmalarınızın ilişkinizi olumsuz etkilemesini engelleyin

Partneriniz ile tartışırken aklınızdaki her şeyi söyledikten sonra ilişkinin olağan çizgisine geri dönmeye çalışmak her zaman kolay olmayabilir. Bu neden ile tartışmalarınızı bu kurallar çerçevesinde yaşamak oldukça önemli...

1. Kendinizi kontrol etmeye çalışın

Sinir sisteminizi düzenleyemiyorsanız herhangi bir sorunu veya çatışmayı etkili bir şekilde çözemezsiniz. Bu nedenle sakinleşip daha mantıklı kararlar almak ve kendinizi daha iyi ifade etmek için kendinizi sakinleştirmeye çalışın. En etkili yöntemler olarak biraz etrafta dolaşmak ve derin nefes almak sizi sakinleştirecektir.

2. Duygularınızı kabullenin

O anda hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan ya da bağırmadan; duygularınızı kabul edin. Şu anda üzgün veya korkuyor musunuz? Çok sinirli veya güvensiz hissediyor musun? Bu duyguları hissetmenize izin verin ve onları gerçekten kabul edin.

3. Tekrar konuşmaya hazır olduğunuzda dürüst olun

Eşinize "Konuşmaya hazır mısın yoksa daha fazla zamana mı ihtiyacın var?'' sorusunu iletin. Bu soruyu aynı zamanda kendinize de sorun. Kavga etmek yerine, problemlerinizi konuşabileceğiniz sakin bir ortam yaratın ve beraber bu problemlerin üstesinden gelin.

4. Hislerinizin sorumluluğunu alın

Onun ya da durumun size hissetiklerini ''Böyle hissediyorum'' ''Böyle düşünüyorum'' gibi ifadeler ile anlatmaya çalışın. Böylece o da hangi davranışının sizde nasıl bir his uyandırdığı konusunda bilgi sahibi olacak.

Ben ifadeleri kullanmak, dinleyicinin davranışlarına odaklanmadan herhangi bir davranış veya çatışma hakkında konuşmacı olarak duygularınızı yakınlaştırmanıza yardımcı olur.

5. O saniyede hiçbir şeyi "düzeltmeye" çalışmadan eşinizin ifadelerini dinleyin

Eşinizin de sizi aynı niyetle dinlemelerini istediğiniz gibi, düşüncelerini en aza indirmeden onun da nasıl hissettiğini kabul edin.

Pembenar