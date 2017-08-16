BURASI KKTC!

Doğanköy'deki asfaltlama çalışmasının ardından yol ortasında kalan elektrik teli görenleri pek de hayrete düşürmedi. Sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan Levent İbrahim, yolu kullanacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İbrahim mesajında, "Bu yolu kullanacaklar DİKKAT!!! Doğanköy'ün girişinden 100m sonra yolda sizi bir sürpriz bekliyor. Bu yolu yaparken bu teli yolun ortasında bırakan zihniyeti anlamak mümkün değil ve kısa bir süredir de bu şekilde değil en azından üzeri sarı bantla bantlanmış diye teselli oldum. Trajikomik bir durum ama burası KKTC. Muhtemelen bu durum bir bürokrasi kurbanıdır ve ilgili birime muhtemelen bilgi verilmiş ama yoğunluktan ilgilenilememiştir tabi ki de. Bakalım daha ne kadar bu şekilde kalacak? Birine bir şey olmasa bari." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs