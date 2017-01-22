GİRNE-GÜZELYURT ANAYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Girne-Güzelyurt anayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden Ahmet Tanur Ballı (E-20) yönetimindeki MH 083 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu meydana geldi.

Ballı, viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip sağ şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Esra Sancar (K-23) yönetimindeki MY 523 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Esra Sancar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi’ne sevk edilerek, cerrahi serviste iç kanama nedeni ile ameliyat edildi. Sancar, bunun ardından genel cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.