“BURCU OKUMUŞ’U PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜ!”

Sedef BOŞNAK

Kendisini aldattığı düşüncesiyle, Yemen Kahvesi’ne kahvaltıya çağırdığı üniversite öğrencisi eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak öldürdükten sonra, aynı bıçakla kendi canına da kıymak isteyen Ardahanlı Özgür Okumuş ile ilgili cinayet duruşması devam ediyor.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık ve sanık avukatı İbrahim Demirtaş hazır bulundu.

Dünkü oturumda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Polis Amirliği’nde görev yapan meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Serkan Bulak yeminli şahadetine devam etti.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in sorularını yanıtlayan müfettiş muavini, mahkemeye, cinayetle ilgili tespitlerini aktarıp, Özgür Okumuş’un, eşi Burcu Okumuş’u, alkol ve uyuşturucu tesiri altındayken, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, soğukkanlı ve planlı bir şekilde 5 kez bıçaklayıp taammüden öldürdüğünü söyledi.

Müfettiş muavini, meseleyi en ince ayrıntısına kadar aydınlatan emare kamera kayıtları ve kamera kayıtlarına göre, sanık Özgür Okumuş’un, eşi Burcu Okumuş’u öldürme niyetinden, vazgeçme imkanı ve yeterli zamanı olmasına karşın vazgeçmeyip, cinayeti işlediğine dikkat çekti.

Serkan Bulak, eşini kahveye davet anı ile olayın başlangıcı arasında yaklaşık 11 saatlik bir zaman farkı

olduğunu belirtti ve ekledi:

“Sanık, mutfaktan bıçağı almadan önce de niyetinden vazgeçebilirdi. Son bıçak darbesi ile ilk bıçak darbesi arasında 7 saniyelik bir zaman farkı var. Bu sürede de vazgeçebilirdi, geçmedi. Sanık, eylemini, bilinçli ve soğukkanlı bir şekilde işledi. Dahası, Burcu’nun koşarak kahveden çıktığı anda da, kendisine engel olmak için gelen kişileri bertaraf etmeden önce de... Ama vazgeçmedi, soğukkanlı bir şekilde, Burcu’yu kovaladı, kendisine engel olmak isteyenleri bertaraf etti, Burcu’nun vücudunun öldürücü noktalarına bıçağı sokup çıkardı ve soğukkanlı şekilde cinayeti işledi. Ardından da intihara teşebbüs etti.”

Serkan Bulak, tespitlerine şöyle devam etti:

“Yaptığım tahkikat ve soruşturmada, sanığın verdiği gönüllü ifade ve beyanları, görgü tanıklarının ifadeleri, alınan emareler, kamera kayıtları, sanığın Facebook paylaşımları ve olayların oluş şekliyle ilgili tüm araştırmaları bir araya getirdim.

Eşinin son zamanlarda kendisinden uzaklaştığını düşünen sanık, 17 Nisan 2017’de, yani olaydan bir gün önce, Yemen Kahvesi’nde eşiyle buluştu. Sanık, burada, eşinden cep telefonunu alıp kontrol etti ve eşinin başkasıyla çekilmiş fotoğraflarını gördü. Bu görüntüler sonucu sanıkta, eşinin kendisini aldattığı fikri ve inancı hasıl oldu. Sanık, olay gününün bir gün öncesindeki gece, Facebook hesabından Ayten’in sonu isimli şiiri paylaştı ve bu paylaşımdan sonra Burcu Okumuş’u arayıp, Yemen Kahvesi’ne gelmesini istedi ve olay öncesinde Yemen Kahvesi’ne giderek olayda kullandığı bıçağı aldı, hazırlığını yaptıktan sonra tekrar kaldığı lojmana gitti ve beklemeye başladı. Eşi Burcu Okumuş kahveye geldiğinde, yanına gidip, düşüncesini gerçekleştirme adına, tasarrufuna eşini öldürmek için önceden aldığı bıçakla Burcu Okumuş’u, soğukkanlı ve planlı bir şekilde bıçaklayarak, taammüden öldürdü.”

Sanığın, eşinin yüzüne bakarak “Birlikte gidiyoruz” diyerek hem kendisini hem eşini bıçakladığını itiraf ettiğini de sözlerine ekleyen tanık subay, sanığın ifadesinde, ölmeyi beklediğini ancak gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu beyan ettiğini de dile getirdi.

52 emare

Müfettiş Muavini Serkan Bulak, dünkü oturumda mahkemeye emare sunmaya devam etti. Serkan Bulak, mahkemeye, maktul ve İdris Bozkurt isimli bir şahısla çekilmiş 5 adet fotoğrafı, olay yerinin ölçekli krokisini, sanığın oda arkadaşına ait laptop içerisindeki verilerin kaydedildiği CD’yi, suç aleti bıçak üzerindeki parmak izi raporunun da bulunduğu Türkiye’den temin ettiği uzman raporlarını mahkemeye emare sundu.

Sunulan emarelerle, mahkemeye ibraz edilen emare sayısı 52 oldu.

Şahadetinde, intihara teşebbüs eden sanığın, Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 15 gün hapis cezası aldığını da dile getiren Serkan Bulak, kanunda 84 miligram alkol ve 1 nanogram uyuşturucu madde tespit ettiği sanık aleyhine dosya tazmin edildiğini belirtti.

Bulak, sanığa, yasada ömür boyu hapis cezası öngören “taammüden adam öldürme” ve “adam öldürme” suçlarıyla ilgili dava okuduğunu kaydetti.

“Tahkikat eksik ve yanlı”

Özgür Okumuş’u savunan avukat İbrahim Demirtaş, tanığı, istintak etti ve tanık müfettiş muavinine, tahkikatı eksik ve yanlı yaptığı iddiasında bulundu.

Demirtaş, ayrıca, konu suçun planlı olarak işlenmediğini ileri sürerek, tanık müfettişe, Yemen Kahvesi’nde, Burcu ile Özgür’ün oturduğu masayı görüntüleyen bir kameranın kayıtlarını almadığını öne sürdü.

Bunun üzerine, mahkeme, olay yerini keşfe gitti ve böyle bir kameranın varlığı tespit edilemedi. Bu tespitin ardından savunma avukatı iddiasını geri çekti.

Mahkeme, duruşmayı, kaldığı yerden devam edilmek üzere 23 Mart 2018 tarihine erteledi.

Kıbrıs