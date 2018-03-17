ZORLU TÖRE ÖZÜR DİLEDİ, DAVA GERİ ÇEKİLDİ

Eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu döneminde, Başbakanlık Basın Danışmanı olarak görev yapan Sedat Kılıç’ın, UBP Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre aleyhine açtığı davada dün önemli gelişme yaşandı. Sedat Kılıç’a “PKK'lı” suçlaması yapan Töre mahkemede özür diledi.

Eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu döneminde, Başbakanlık Basın Danışmanı olarak görev yapan Sedat Kılıç’ın, UBP Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre aleyhine açtığı davada dün önemli gelişme yaşandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren bir gazetede ‘PKK’nın, Başbakanlıkta mevki verdiği yönünde’ çıkan haberde Milletvekili Töre’nin verdiği demeç ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları sonrası konu mahkemeye taşınmıştı.

Dün görüşülmeye devam eden davada, tanık olarak dinlenen Töre, konuyla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti, mahkemede özür diledi.

Bunun üzerine dava, Kılıç’ın avukatı tarafından geri çekildi.

Yenidüzen