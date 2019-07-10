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BURNUNU KIRDILAR!

BURNUNU KIRDILAR!

Vahim zarar!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 19:00 sıralarında Bafra’da, S.O.(E-32) ve H.F.O. (E-21), aralarında çıkan tartışma sonucu Buğra KAYA’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup adı edilenleri darp ettikleri sırada, Buğra KAYA’nın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldular.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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