BURNUNU KIRDILAR

Şehrin en işlek caddesinde, Yusuf Özbek’e tekme tokat saldıranlardan Canberk Deniz tutuklandı, Yusuf Emre aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da son günlerde artan ve huzursuzluk yaratan kavga olaylarına bir yenisi daha eklendi. Canberk Deniz ile Yunus Emre Basit isimli zanlılar, Yusuf Özberk isimli genci, şehrin en işlek caddesi üzerinde tekme tokat döverek burun kemiğini kırdılar. Yunus Emre Basit kayıplara karışırken, Canberk Deniz isimli zanlı polis tarafından gözaltına alınarak nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Özbilen olayla ilgili mahkemeye meseleyi aktardı. Özbilen, 10 Haziran 2017 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, zanlı Canberk Deniz ve Yunus Emre Basit’in bir taraf, Yusuf Özbek’in ise diğer taraf olmak üzere bir birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak bir kavgada yer aldıklarını aktardı.

Özbilen, kavgada Yusuf Özberk’in, aldığı darbeler sonucu burun kemiğinin kırılarak vahim zarara uğradığını söyledi.

Zanlının aynı gece tespit edilerek gözaltına alındığını belirten Özbilen, aranmakta olan bir şahsın olduğunu ifade ederek, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hasan Dağlı, zanlının, soruşturma maksatlı 3 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

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