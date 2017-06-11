YENİ AYAKKABI ALDI

Kütüphaneye giden arkadaşlarının cüzdanından 3 bin lira çalmakla suçlanan Timilehin Busayo Falodi, son eyleminde yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kütüphanesinde, öğrencilerin cüzdanlarından para çaldığı iddia edilen Timilehin Busayo Falodi, önceki gün yine yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Özbilen, zanlının, 7 Haziran ile 9 Haziran 2017 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi kütüphanesinde, 4 ayrı kişinin cüzdanlarından, toplamda bin 960 TL ve 700 Amerikan Doları nakit para sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının önceki gün kütüphane içerisinde tespit edilerek gözaltına alındığını belirten Özbilen, zanlının evinde yapılan aramada sirkat edilen paraların bir kısmının bulunduğunu söyledi.

4 çift spor ayakkabısı almış

Zanlının evinde, sirkat edilen paralarla alınması kuvvetle ihtimal 4 çift spor ayakkabı da bulunduğunu belirten Özbilen, zanlının suçlamaları reddettiğini ifade etti. Kütüphanede benzer faili meçhul sirkat olayları olduğunu ve zanlının konu olaylarla ilgisinin araştırılacağını anlatan Özbilen, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Zanlı: Beni dövdüler, kendimi ifade edemedim

Mahkemede söz alan zanlı, suçsuz olduğunu, poliste dayak yediğini bu yüzden kendini ifade edemediğini ileri sürdü. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hasan Dağlı, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi. Yargıç Hasan Dağlı, ayrıca zanlımnın beyanları doğrultusunda, zanlının, doktor kontrolünden geçirilmesine ve verilecek rapor doğrultusunda, gerekirse soruşturma başlatılmasına ayrıca direktif verdi.

Diyalog