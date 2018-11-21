BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 13 Kasım Salı günü başladığı 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili toplantılarına dört günlük aranın ardından bugün devam edilecek.

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başsavcılık, Mahkemeler ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Komite 7 milyar 705 milyon TL öngörülen 2019 bütçesiyle ilgili son toplantısını Cuma günü yapmış, hafta sonu tatilinin ardından dün Meclis Genel Kurulu toplandığı, bugün de Mevlit Kandili nedeniyle resmi tatil olduğu için çalışmalarına ara vermişti.

825 milyon TL açık öngörüsüyle hazırlanan 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda yarın saat 10.00’dan itibaren 79 milyon 763 bin 700 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 16 milyon 263 bin TL’lik Başsavcılık, 56 milyon 568 bin 700 TL’lik Mahkemeler, 234 milyon 274 Bin 200 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri ele alınacak…

Komitedeki son toplantı 28 Kasım Çarşamba günü de saat 10.00’da başlayacak ve 3 milyar 575 milyon 744 bin 200 TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesinin ele alınmasıyla ve tasarının bütününün oylanmasıyla tamamlanacak.

CTP Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP milletvekilleri Sunat Atun, Olgun Amcaoğlu ve Hasan Taçoy, HP milletvekilleri Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu ile CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları görev yapıyor.