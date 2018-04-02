BÜYÜK HAN'DA BAHAR BEREKETİ!

Başkent Lefkoşa’da son 3 gündür etkili olan yağmur hafta sonu yerini güneşe bıraktı. Güneşi gören sokağa çıktı, Lefkoşa’nın tarihi mekanlarından Büyük Han gün boyunca misafir ağırladı

Lefkoşa Surlariçi bölgesinin gözde mekanlarından olan Büyük Han hafta sonu yine turist kafilelerini ağırladı.

Tarihi mekan, hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlara da ev sahipliği yaptı.

Büyük Han’ın büyüsüne kapılan turistler, hatıra fotoğrafı çekti, mekanın tarihi hakkında bilgi edindi.

Müdavimleri ise dün günün ilk kahvesini Büyük Han’da içti, günlük gazetelerini okudu, dostları ile sohbet etti.

Büyük Han’da hafta sonu yaşanan kalabalıktan han esnafı da nasiplendi.

Bazı turistler, Büyük Han’da faaliyet gösteren dükkanlardan alışveriş yaptı, handa hizmet veren restoranlar da neredeyse hiç boş kalmadı.