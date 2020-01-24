Çağımızın o hastalıklarına birebir!

Yulaf neye iyi geliyor? Yulafın faydaları nelerdir?

Yulaf, tohumu ile bilinen bir tahıl tanesidir. Diyet lifi, kompleks karbonhidratlar ve çeşitli besinler açısından zengin olan yulaf, sağlık için gerekli olan magnezyum ve kalsiyum gibi önemli vitaminler ve minerallerle doludur. İnsan tüketiminin yanı sıra yulaf, hayvancılık için yem olarak da kullanılmaktadır. Peki, yulaf neye iyi geliyor? Yulafın faydaları nelerdir?

Genellikle kahvaltı seçeneği olarak yenen yulaf çok çeşitli besinlerle doludur. Diyet lifi (bunun en önemlisi beta-glukan) ve yulafta bulunan mineraller kalp hastalığı, diyabet, obezite ve hatta kanser gibi sayısız tehlikeli durumun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca cildinizin ve saçınızın sağlığını da artırırlar. Şimdi, yulaf neye iyi geliyor? Yulafın faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YULAF NEYE İYİ GELİYOR?

Yulafın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yulafta bulunan antioksidanlar kalp hastalığı için faydalıdır ve diyet lifleri iyi kolesterolü (HDL) etkilemeden kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur. Yulaf ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyan bitki lignanları, özellikle enterolakton içerir. Böylece, yulaf kolesterol seviyenizi düşürmenize ve kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

* Yulaf, sindirim sürecini uyararak ve yiyecekleri bağırsak yolundan sorunsuz bir şekilde hareket ettirerek kabızlığı önlemeye yardımcı olan iyi bir diyet lifi kaynağıdır.

* Yulaf kan şekerini stabilize etmeye ve tip-2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğundan, diyabetliler düzenli olarak yulaf tüketmelidir. Yüksek lif ve kompleks karbonhidratlar, tüm bu yiyeceğin basit şekere dönüştürülmesini yavaşlatır. Beta-glukan, yemeklerden önce kan şekeri seviyelerindeki düşüşü geciktirir ve bir yemekten sonra artışı yavaşlatır.

* Kardiyovasküler hastalığı önlemeye yardımcı olan aynı bileşik olan Lignan “meme, prostat ve yumurtalık kanseri gibi hormonla ilişkili kanser şansını azaltmaya yardımcı olur.

* Yüksek tansiyonunuz varsa, günlük bir küçük kase yulaf bu problemle mücadeleye yardımcı olur ve daha sonraki hipertansiyon riskini azaltır.

* Yulaf, sindirimi yavaşlatan ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan düşük kalorili bir besindir. Böylece yeme isteklerinizi azaltır ve size kilo vermenizde yardımcı olur.

* Yulaf, kaşıntıyı ve tahrişi hafifletirken aynı zamanda cilt için bir dizi fayda sağlar. Yulaf ezmesi cildin pH’ını normalleştirebilir. Ayrıca cildi nemlendirmeye ve yumuşatmaya yardımcı olur.