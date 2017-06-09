'CAHİLİZ BİZ!'

Narkotik ekiplerinin Akıncılar köyünde önceki gün ele geçirdiği kaçak hayvanlarla ilgili tutukladığı İbrahim Kedi, Hasan Paça ve Ahmet Paça mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri önceki gün ihbar üzerine Akıncılar köyünde bir mandırada kulak numaraları yeni basılmış 22 adet küçükbaş hayvan ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada, söz konusu hayvanları İbrahim Kedi’nin Güney Kıbrıs’tan yasal olmayan yollardan KKTC’ye getirildiği, hayvanların bulunduğu mandıranın ise Hasan Paça ve Ahmet Paça’ya ait olduğu öğrenildi.

Kedi ve Paça kardeşler aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Reynar ayrıca, zanlı İbrahim Kedi’nin 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Kedi’nin suçları anımsatıldı

Mesele ile ilgili soruşturmayı yapan polis, önceki gün Akıncılar köyünde Ahmet Paça ve Hasan Paça’ya ait ağılda polis ve veteriner hekimlerden oluşan ekipler tarafından yapılan aramada kulak numaraları yeni basılmış 22 küçükbaş hayvan tespit edildiğini söyledi.

Yapılan soruşturmada, İbrahim Kedi’nin askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a gittiği yine gayrı yasal bir şekilde 22 hayvanı sürerek kaçak bir şekilde ülkeye getirdiğini belirlediklerini aktardı.

Polis, zanlı Kedi’nin 2012 yılına benzer suçtan hüküm giydiğini, 2013-2017 yılları arasında ise 5 ayrı benzer suçtan davası olduğunu ve son olarak aynı suçtan 10 Mayıs tarihinde mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını belirtti.

Polis, zanlılar Hasan Paça ile Ahmet Paça’nın ise benzeri sabıkası olmadığını aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

“Cahiliz biz”

Mahkemede söz hakkı alan Hasan Paça, okuma yazma bilmediklerini, cahil olduklarını, çobanlık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade ederek, zanlı Kedi’nin hayvanları getirip ağıllarına koyduğunu, kaçak olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

Havadis