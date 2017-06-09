SANDIKTAN BELİRSİZLİK ÇIKTI!

Hiçbir parti Parlamento’nun alt kanadı olan Avam Kamarası’nda çoğunluğu elde edemedi.

Dün yapılan erken genel seçimde iktidardaki Muhafazakâr Parti ilk sırada yer aldı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May’e istifa çağrısı yaptı.

Theresa May ise İngiltere’nin güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Avam Kamarası’na 59 milletvekili gönderen İskoçya’da son genel seçimde İskoç Ulusal Partisi 56 sandalye alarak büyük bir zafer kazanmıştı.

2 yıl aradan sonra İskoç Ulusal Partisi’nin sandalye sayısı, resmi olmayan sonuçlara 35’e indi.

İskoçya’da yalnızca birer sandalyesi bulunan Muhafazakar Parti, İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar’ın sandalye sayıları arttı.

Muhafazakar Parti vekil sayısını 13’e, İşçi Partisi 7’ye, Liberal Demokratlar 4’e çıkardı.

Böylece Muhafazakar Parti, ülke genelinde yaşadığı gerilemeyi İskoçya’dan çıkardığı 12 yeni vekil ile kısmen azaltmış oldu.

Bazı analistler, bu sonucun İskoç Ulusal Partisi’nin bağımsızlık referandumu planına darbe vurduğu yorumunda bulundu.

İskoçya’daki oy oranları ise şöyle oldu:

İskoç Ulusal Partisi: Yüzde 36,9

Muhafazakar Parti: Yüzde 28,6

İşçi Partisi: Yüzde 27,1

Liberal Demokratlar: Yüzde 6,8