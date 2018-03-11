ÇALIŞMALAR PAZARTESİNE KALDI

Ayşe GÜLER

Yenişehir’de Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu ve kızına ait Mediterranean Master Education Services Ltd.’e ‘rezerv’ edilen arazi içerisinde 8 katlı yurt yapılması için başlanmak istenen çalışmalara karşı bölge sakinlerinin direnişi sürüyor.

Bölge sakinlerinin oluşturduğu “Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi”, araziye çalışma yapmak için gelen görevli ekiplerin araziye girmesini dün de engelledi.

Sabah saatlerinde toplanan bölge sakinleri, arazide zemin etüdü çalışması yapılmasına izin vermedi.

Bölge sakinleri, arazinin girişine araçlarını park etti, bazı bölge sakinleri de sandalye ile girişe oturdu.

Uzun süre devam eden görüşmeler sonucunda çalışmalar Pazartesi’ne kaldı.

İnisiyatif üyelerinin Pazartesi günü Meclis’e gidecekleri öğrenildi.

Polis, önlem aldı…

Çalışmayı yapacak ekip dün sabah 09.00 sıralarında bölgeye polis ekipleriyle birlikte geldi.

Bölge sakinlerinin çalışmalara izin vermemesi üzerine, polis ekipleri de hem mahalleli, hem de çalışma yapacak ekip arasında uzlaşı bulmaya çalıştı.

Çalışmaların yasal zeminde olmadığını savunan bölge sakinleri, polislere de bu yönde bilgi verdi.

Çalışma ekibi, çalışmaları erteledi…

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından polis ekipleri, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıya ilişkin mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Yazıda, çalışmaların yapılması için polisin gerekli önlemi alması ifade edildi.

Bunun üzerine bölge sakinleri, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a konu ile ilgili dilekçe yazdıklarına dair polise bilgi verdi, kendilerinin görüşü alınmadan çalışmanın başlamasının yasaya aykırı olduğunu yineledi.

Uzun süre devam eden görüşme sonrasında, çalışma ekibi söz konusu arazide dün de herhangi bir çalışma yapmayacağını, Pazartesi gününe kadar süre tanındığını açıklayarak, bölgeden uzaklaştı.

Baybars’a dilekçe…

Öte yandan Yenişehir Mahallesi İnisiyatifi, yaşanan gelişmeler sonrasında aynı mahallede yaşayan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a dilekçe yazdı.

İnisiyatif, Şehir Planlama Dairesi tarafından Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne verilen kesin planlama onayında İmar Yasası tahtında ÇED raporu gerektiren gelişmelerde halkın etkin katılımı ve görüşünün alınmamasından dolayı yasanın hilafa uğratıldığını savundu.

Yasaya aykırılıkları gidermek için yurt çalışmalarının başlaması planlanan Şht Biray Mustafa Sokak sakinlerinin, özellikle ilgili parsellere komşu olan mal sahiplerinin İmar Yasası’na uygun olarak görüşlerinin alınarak, şehir planlama onayı verilmesini istedi.

Yenidüzen