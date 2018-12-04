ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN PARALARINI ÇALDI!

Kasım 2017 – 27.11.2018 tarihleri arasında, Lefkoşa’da A.A.(E-40), çalışmakta olduğu iş yeri adına yapmış olduğu işler karşılığında müşterilerden tahsil ettiği 90.450 Euro ve 184,815 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.