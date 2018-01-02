Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  3. CANA ZARAR GELMEDİ
CANA ZARAR GELMEDİ

CANA ZARAR GELMEDİ

Sanayi bölgesinde direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç toprak sete çarparak tavanı üzerinde durdu

A+A-

Melin DOBRAN

Lefkoşa Sanayi bölgesinde dün saat 10.30 civarında meydana gelen trafik kazası, ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre Vakkas Erişenli (E-23), GJ 686 plakalı araç ile cezaevi yolundan sanayi ışıklarına doğru seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hâkimiyeti kaybedilen araç, yolun sağından çıkıp toprak sete çarptıktan sonra devrilip tavanı üzerinde durdu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Diyalog

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.