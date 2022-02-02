Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklama: Uyurken kilo vermek mümkün

Pandemi döneminde hareket azaldığından dolayı toplum olarak kilo artışı yaşandı. Canan Karatay özellikle kilo vermek isteyenler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki kilo vermeye karar verdikten sonra nelere dikkat etmeliyiz? İşte Canan Karatay'ın kilo vermek isteyenlere önerileri...

Birçok kişi kilo vermenin yollarını araştırıyor fakat diyet yaparken ya da o sürece girdikten sonra hatalara düşebiliyor. Kilo verirken dikkat edilmesi gereken kritik noktalara bulunuyor. Canan Karatay kilo vermekisteyenler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uyurken bile kilo vermeniz mümkün diyen Canan Karatay'ın o açıklamaları...

Canan Karatay, "Yemek yeme saatleri çok önemli kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulardan birisi yemek yeme saatleri. Yağ yakıcı hormon olarak bilinen leptinin aktif olduğu saatlere göre bir beslenme düzeni oluşturarak kilo vermek mümkün. Gece vakti leptinin aktif olması ile uykunuzda kilo verebilirsiniz. Leptinin gece aktif olabilmesi için ise akşam 8'den sonra hiçbir şey yememeniz gerekiyor." dedi.

İşte Canan Karatay'ın diğer açıklamaları:

''D VİTAMİNİ ALMAK ÖNEMLİ''

D vitamini eksik ise zayıflamak çok zor. Bunun için yaz aylarında güneşten sık sık faydalanmalı, kışın ise takviyeler ile D vitamini ihtiyacınızı gidermelisiniz. D vitamini içeren yiyecekler arasında balık, süt, tereyağı, yulaf ezmesi ve yumurta gibi yiyecekler yer alıyor.

''BU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN''

Canan Karatay'a göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok. Vücuda girdiği anda alkole dönüşen bu katkı maddesi yapay tatlandırıcılarda ve light ürünlerde sıklıkla bulunuyor. Kanser hücrelerini besleyen bu maddelerden uzak durmanız için light ürünleri tüketmekten sakınmalısınız.

''KANSERE VE KISIRLIĞA YOL AÇIYOR''

Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı gıdalar kısırlıktan kansere kadar birçok önemli sağlık sorununa yol açabiliyor. Sağlıklı bir yaşam için ambalajlı gıdalardan uzak durmanızda fayda var.

Sabah.com.tr