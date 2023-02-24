Canan Karatay'dan önemli uyarı: "Sakın zeytini böyle yemeyin!" Meğer kısırlığa davetiye çıkarıyormuş...

Sabah kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden zeytin, meğer tehlike saçıyormuş. Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları herkesi şaşkına çevirdi. Eğer zeytini bu şekilde tüketirseniz...

"ZEYTİNİN TUZU ÇIKARMAYIN!"

Sabahları sık sık tükettiğimiz zeytinle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Kanseri önler

Zeytin, içerisinde kansere karşı mücadele eden maddeler içerir. Aynı zamanda A ve E vitaminleri mevcuttur. Bu maddeler ve vitaminler kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Göz sağlığını korur

Zeytin, içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını korur ve gece görüşünü netleştirir. Ayrıca katarakt, sarı nokta hastalığı ve yaşa bağlı diğer göz hastalıklarının oluşumuna engel olur.

Kemik gelişimine yardımcı olur

Zeytin, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde çocuklarda kemik gelişimini destekler ve yaşlılarda kırık riskini azaltır.

Antioksidan içerir

Zeytin, antioksidan açısından zengin bir besindir. Antioksidanlar, kalp hastalıklarına ve kanser gibi kronik hastalıkların oluşumuna engel olur. Bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

Haber Global