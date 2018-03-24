CANINA KIYMAK İSTEDİ!

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat ayında 15 ay hapis cezasına mahkûm edilen 41 yaşındaki Dilek Şimşek cezaevinde canına kıymak istedi

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevinde dün öğle saatlerinde, hareketli dakikalar yaşandı.

Uyuşturucu suçundan 15 ay hapse mahkûm edilen kadın mahkûm Dilek Şimşek deterjan içerek canına kıymak istedi.

Koğuştaki diğer mahkûm ve tutuklu kadınlar tarafından baygın bulunan Şimşek, “112” Acil Servis ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şimşek’in acil serviste midesi yıkanırken, müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Havadis