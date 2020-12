Çavuşoğlu: Hellimin tesciliyle büyük bir ekip ilgileniyor. Ocak’ta birçok adım atılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hellimin tescili konusuyla büyük bir ekibin ilgilendiğini, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, Ocak ayında bu konuda birçok adım atılacağını açıkladı.

Meclis’te ilk güncel konuşmayı Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli “hellimin tescili” başlığıyla yaptı. Önceleri İngiltere’ye tarım ürünleri satılabiliyorken açılan davalar ve ABAD’a avukat gönderilmemesi sonucu bu yolun kapatıldığını kaydeden Angolemli, dönemin yönetimini eleştirdi. Bugün hellimin tescili konusunda aynı hataya düşülmemesini isteyen Angolemli, küçükbaş hayvancılık ve hellim üretimi konusunda denetime ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 10 bin ton arpanın bazı kesimlere peşkeş çekildiği iddialarına değinen Angolemli, bu konunun açığa çıkarılmasını istedi. Tarım sektörüne gerekli önemin verilmesini isteyen Angolemli, tarım yapan memurlar ve iş insanlarıyla sadece tarımla uğraşanların ayrılmasını da talep etti.

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu görevi birçok kez yürütmüş biri olarak hellim konusuna hakim olduğunu anlattı. Hayvancılık sektörünün hastalıklardan arındırılması konusundaki çalışmalara da işaret eden Çavuşoğlu, tüm bu çalışmaların yanında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hellim tescili çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tescil konusunda şu an büyük bir ekibin ilgilendiğini kaydeden ve ilgili paydaşların da sürece dahil edildiğini anlatan Çavuşoğlu tescil sürecinin Güney Kıbrıs’ın denetimiyle yürütülmesini kabul edemeyeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, Ocak ayında bu konuda birçok adım atılacağını ifade ederek, hem bakanlığın hem de odalar başta olmak üzere paydaşların üzerine düşeni yaptığını dile getirdi. Tarım üretiminin devamı konusunda ülkede sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, enginar üreticilerinin enginarlarını satamamaktan şikâyetçi olduğunu, seracıların da sorunlarını ifade ettiğini kaydederek, tüm kesimlerin satış konusunda sorun yaşadığında devlete sığındığını dile getirdi. Örneğin enginarın Türkiye’ye satılması için ellerinden geleni yapacaklarını ancak yeşil sebze için bunun çok mümkün olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sıkıntının büyük olduğunu, TÜK’ün öneminin farkında olsalar da siyasi akılla yönetilen bu kurumun aylık faizlerin yükü altında ezildiğini belirtti. TÜK’ü kendi çarklarını döndürebilen bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, arpa fiyatları konusunda gerekli açıklamayı yaptığını, satış fiyatının 2 TL’den başka bir fiyat olamayacağını kaydetti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜK’ün tedarikçilik görevini yürüttüğünü, 2 TL’ye satılan bir arpanın hayvancıya sütçüye ve hayat pahalılığına maliyetinin ciddi oranda olduğunu belirterek devletin ya hammaddeye sübvanse vereceğini ya da sübvanseye ayrılacak kaynağı hayat pahalılığına yönlendirebileceğini anlattı. Hükümetin üretici dostu bir anlayışta olduğunu belirten Çavuşoğlu, TÜK’ün bundan sonra ekstra faiz yüküne girmesine izin vermeyeceğini, bunu gerektirecek ödemelere izin vermeyeceğini kaydetti. Yurt dışından gelen alternatif mamullerle rekabet edebilmek için iç piyasada üretilen ürünlerin ona göre fiyatlanması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, hayat pahalılığının kaynaklandığı yeri kurutmak için hammadde konusunda gereğinin yapılmasını doğru bulduğunu ve bu yönde sübvanse politikasıyla bir vizyon ortaya koyacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, arpa stokunun eritilmesi konusunda o günkü şartlara bakmak gerektiğini, örneğin zaman zaman maaş ödemek için acil ödemeleri karşılamak için bazı fedakarlıklar yapıldığını söyleyerek, bu tip uygulamaların her zaman yapıldığını anlattı. Görev zararının Maliye’nin karşılayacağı şekilde bir adım atılabileceğini ifade eden Nazım Çavuşoğlu, bu konuyu başka yerlere çekmenin kısır tartışmaları devam ettirmek anlamına geleceğini, kendisinin üretimin devamlılığına açısından bakarak adım attığını belirtti. Çavuşoğlu en büyük gailelerinin hammaddeyi en ucuz şekilde ama TÜK zarar etmeden sağlamak olduğunu vurguladı. TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Türkiye’de, tescile rağmen, “ızgarella” gibi isimlerle yapılan hellim üretimleri konusunda ne yapılacağını sorması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’de “maskaralık isimlerle” bu hellim üretimlerini yapanların ve yapılmasına vesile olanların Kıbrıslı Türkler olduğunu belirtti. Çavuşoğlu benzeri durumların Avrupa’nın değişik yerlerinde de yaşandığını, Kıbrıslı Rumların da buradan açılan yolu kendi çıkarlarına kullandığını anlattı. Çavuşoğlu CTP milletvekili Özdil Nami’nin sorusu üzerine Hal Yasası’yla ilgili çalışmaların gündemde olduğunu kaydetti. Yerinden söz alan HP Milletvekili Kudret Özersay, küçükbaş hayvancılık konusunda atılması gereken adımlara işaret ederek, Bakan Çavuşoğlu’na yüzdelik anlamında ihtiyaç olan orana ne kadar zamanda erişilebileceğini düşündüğünü sordu. Çavuşoğlu ise hellimin tescilinden sonra üretim yapacak işletme ve süt miktarının şu an mevcut olduğunu, tescil yapılır yapılmaz tüm hellim üretiminin tescilde belirtilen oranda yapılacağı gibi bir hedef olmadığını, geçiş süresince hedefin ihraç edilecek hellimde bu oranlara uyulması olduğunu ve bunun de için yeterli altyapı bulunduğunu anlattı. CTP Milletvekili Fikri Toros’un yerinden söz alarak tescil başvurusu yapılacaksa başvurudaki standartlara uyulması gerektiğini söylemesi üzerine Çavuşoğlu bahsettiğinin geçiş süreciyle ilgili olduğunu tekrarladı. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk imalatçılarının hiçbir zaman hellim tescili sürecinin dışında tutulmadığını ifade etti.

Yeniden söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Bakan Çavuşoğlu’nun sözlerinden anlaşılanın TÜK’ün özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiği olduğunu belirtti. Konu olan 10 bin ton arpayı kimin satın aldığını soran Angolemli, eğer bu satış yapılmasa üreticinin Nisan sonuna kadar arpayı 1,48 TL’den alabilecekken, bu satış yüzünden üreticinin 2 TL’den arpa almak durumunda kaldığını anlattı. Angolemli bu nedenle üreticiye Mart sonuna kadar arpanın 1,48 TL’den verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yerinden söz alan Bakan Çavuşoğlu, mısır fiyatlarının çok yükseldiği ve arpa fiyatlarında o dönem düzenleme yapılmadığı için arpa oranının düzenlendiğini kaydetti.