ÇAVUŞOĞLU'NDAN AB'YE TEPKİ!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs’taki sondaj faaliyetlerine karşı çıkan AB’ye tepki gösterdi.

“Bize yönelik atılacak adımların bir faydası olmaz ters teper, oraya ilave adımlar atarız.” sözleriyle Ankara’nın Brüksel’e karşılık vereceğini dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündeme dair soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği’nin planladığı yaptırımlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, AB’nin yaptırım uygulaması halinde Doğu Akdeniz’de mevcut faaliyetlere ek olarak ilave adımlar atılacağı uyarısında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Bize yönelik atacağı adamların herhangi bir faydası olmaz ters teper, ilave adımlar atarız. Sırf dayanışma adına bize yönelik bir adım olursa biz bunun karşılığını da veririz. Kıbrıs’taki faaliyetlerimizi daha da artırırız bu konuda tereddüt etmeyiz. Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Bizim teklifimiz son derece açık, adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var ve bu hak garanti altına alınmalıdır. Zaten bizim kıta sahanlığımıza yaptığımız çalışmalara kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Kendileri de biliyor beklentilerimiz son derece net Kıbrıs, Türk halkının hakları garanti altına alınsın” Dedi.

Ankara ile Brüksel’i karşı karşıya getiren doğal gaz kriziyle ilgili yorum yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ise “Bu konuda diyalog olmadan çözüm olmaz, çözüm için bir Kıbrıs ile Türkiye arasında bir diyalog kanalı oluşturulmalı. Doğu Akdeniz’deki sorunlar aslında daha temelde olan sorunun başka bir yansıması. İsviçre, bu temel sorunun çözümü için gerekli ortamı hazırlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.