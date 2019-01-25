Çavuşoğlu’nun KKTC’yi ziyaret programı

Resmi ziyaret için dün akşam KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) onursal doktora töreniyle başlıyor.

GAÜ’de saat 10.45’te düzenlenecek törenle Çavuşoğlu’na fahri doktora ünvanı takdim edilecek.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çavuşoğlu’nu saat 13.00’te kabul edecek.

Saat 14.00’te ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ev sahipliğinde Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla toplantı başlayacak.

Akıncı ve Çavuşoğlu, saat 15.00’te ortak basın toplantısı düzenleyecek.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 16.00’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu son olarak saat 17.30’da televizyonlarda canlı ortak yayında gazetecilerle sohbet programına katılacak.