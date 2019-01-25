Kıbrıs'ta Grip Hastalarının Yüzde 80'i Domuz Gribi

Son zamanlarda artan grip enfeksiyonu dolayısıyla KKTC'de hastanelere başvuranların sayısı arttı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise son günlerde gönderilen iki tahlilden birinin, domuz gribi olarak da bilinen "A Gribi (H1N1)" için pozitif sonuç verdiği belirtildi.

Son zamanlarda artan grip vakaları ile ilgili Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay ve Doktor Ahmet Körceğez açıklamalarda bulundu. Doktor Ahmet Körceğez yaptığı açıklamada, "Genel olarak kulak burun, göğüs şikayetleri gün geçtikçe artış göstermektedir. Grip ve benzeri semptomlarda başvuran hasta sayısı yaklaşık olarak 100 ve üzerini geçmektedir. Gribin mevsimsel olayından bahsedebiliriz ama son haftalarda bu artış gösterdi, yüzde 80'i domuz gribi vakasıdır. Yapılan bazı testler bunu doğrulamaktadır. Her hastaya test uygulanmamaktadır çünkü bunu Dünya Sağlık Örgütü önermemektedir" dedi.

"Her yarım saatte bir ortamı havalandırın"

Hastaların gribe yakalandıktan sonra dinlenmesi ve bulundukları ortamı yarım saatte bir havalandırması gerektiğini belirten Körceğez, "Genel olarak hastalar gripten korkmamalıdır. Bizim çağrımız hastalara şu şekildedir; özellikle gribe yakalandıktan sonra dinlenmelidirler, istirahat etmelidirler, bunun aksine uygulamadıkları şekilde grip artış gösterir. Kalp hastası, bronşit ve sigara kullanan bir hasta ise ve buna benzer rahatsızlıkları varsa bu süreci zor atlatır. Bilinçsiz şekilde herhangi bir ilaç kullanmışsa gribi atlatması zorlaşır. Grip aşısı piyasaya geç çıktı, kişiler yeterince aşı olmadılar. Bu sebepten dolayı gripte büyük artış görüldü. Hastaneye gelen tüm hastalar grip değildir kimisi nezle gibi enfeksiyonlardır. Kişiler hastalık sürecinde ve diğer bireylerin sağlığı için birbirleriyle tokalaşmamalıdırlar, öpüşmemelidirler, bir metre mesafe uzaklıkta olmalı ve yaklaşmamalıdırlar, ellerini sürekli yıkamalıdırlar, kapalı bir ortamda havalandırma her yarım saatte bir yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay ise açıklamasında, "Hastaların sağlığı için acil servis ortamı elemanları iki katına çıkarıldı. Ayrı olarak ise acil müdahale için grip odası açıldı. Bu odada hastalık sürecini kolayca atlatılması için ellimizden geleni yapıyoruz" dedi.

KKTC'de grip polikliniği kuruluyor

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi artan grip vakalarının ortaya çıkması üzerine Enfeksiyon Komitesi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde "Grip Polikliniği" kurulmasına karar verildiğini duyurdu. KKTC'de Grip Polikliniği'nin hafta başına kadar hizmet vermeye başlayacağı ve enfeksiyon göğüs hastalıkları uzmanlarının yetişkinlere poliklinik hizmeti vereceğini; ayrıca çocuk hastalıkları uzmanlarınca da bir çocuk polikliniği oluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: İHA