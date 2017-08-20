Cengiz Topel Hastanesi basında yer alan iddiaları yalanladı

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimliği, Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili basında yer alan iddiaları yalanladı.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimliği, bir gazetede çıkan ve Cengiz Topel Hastanesi’ndeki tuvalet sorununun 14 aydır çözülemediğini iddia eden haberin tamamen asılsız olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi için yapımı devam eden tuvaletlerin önümüzdeki hafta içinde hizmete girmesinin planlandığı kaydedildi.

Cengiz Topel Hastanesi Başhekimliği açıklamasında “Hastanemizin laboratuvarının haberde iddia edildiği gibi olmadığını da vurgular laboratuvarımızın hergün temizlenerek gerekli hijyenin sağlandığını halkımızın bilisine getiririz.

Yine söz konusu haberde iddia edilen kantin çevresinin pis olduğu şeklindeki söylemler de tamamen yalan ve gerçek dışıdır. Hastanemizin her noktasında çöp bidonları mevcut olup, çevre temizliği ile ilgilenen personelimiz görevini layıkıyla yerine getirmektir. Hastane etrafında var olan ve tuvalet inşaatından çıkan moloz yığınları ise personelimiz tarafından bir kenarda toplanmıştır.

Bunların kaldırılmasını ise tamamen Lefke Belediyesi üstlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.