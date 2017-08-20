KTGB, ırkçılık suçlamalarına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Gazetesi’nde Mayıs ayında yayımlanan bir karikatürü Ağustos ayında gündeme getirerek gazete ve gazetecilere yönelik ırkçılık suçlamaları yapıldığını belirterek, bunu şiddetle protesto etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Sözkonusu suçlamaların karikatürün yayınlanmasından 3 ay sonra yapılması bir yana, bu adım basın özgürlüğüne vurulmaya çalışılan büyük bir darbedir” denildi.

Gazeteye yönelik ırkçılık suçlamalarını yapanların farklı görüşlere olan tahammülsüzlüklerini ortaya koyarak ülkede tek ses yaratmayı amaçladıkları belirtilen açıklamada, “KTGB geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Kıbrıs Türk basınına yönelik bu tür saldırılar karşısında olmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

Baturay: Irkçılık suçlamalarını kabul etmemiz mümkün değil

Kıbrıs medya Grubu Türkiye düşmanlığı ve ırkçılık suçlamalarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ali Baturay yaptığı açıklamada, Kıbrıs Medya Grubu ve sahibi Asil Nadir’in en büyük hassasiyetlerinden birinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Medya Grubunun bugüne kadar hiçbir zaman Türkiye ve Türkiye düşmanlığı yapmadığına işaret eden Ali Baturay, “Bir karikatürün yayınlanmasının üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçtikten sonra bunu bahene ederek Kıbrıs medya grubunu ırkçı ve Türkiye düşmanı ilan etmek büyük haksızlıktır” dedi.

Söz konusu karikatürün yayınladığı tarihte Kıbrıs Medya grubunda rahatsızlık yarattığını ve konunun masaya yatırıldığını, o dönemde alınması gereken tedbirlerin alındığını anlatan Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, “Karikatüristler sanatçıdır, karikatürler de sanat eseridir ve farklı bakış açıları vardır. Dolayısı ile bunun üzerinden politika yapmak doğru değildir. Kıbrıs Medya Grubunda çalışanların yarısının Türkiye kökenli olduğunu ve önemli noktalarda görev yaptıklarını da hatırlatmek isterim. Kıbrıs Medya Grubu Türkiye düşmanı olsaydı böyle bir yapılanmaya gidermiydi diye de sormak isterim” ifadelerini kullandı.

Ali Baturay, Kıbrıs Gazetesinin Türkiyedeki referandumda Kapağını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti’ye ayırarak reklam olarak kullandığını da anımsattı ve “Türkiye düşmanlığı yapsaydık böylesi bir mesleki riski almazdık” dedi.

Eylemin bir hak olduğunu kaydeden Ali Baturay, “ancak suçlamaları kabul etmemeiz mümkün değil” diyerek açıklamasını tamamladı.