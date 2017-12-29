CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI!
1 kişi tutuklandı!
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CEP TELEFONU ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Süleyman Taş’ın ikametgahından bir cep telefonu çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-23) tutuklandı.
Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında, 23 Aralık tarihinde yine Lefkoşa’da Zahıdul Haque’nin ikametgahından ise bin 800 TL nakit para çaldığı tespit edildi.
Etiketler : cep telefonu, hırsızlık
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