ŞOK EV BASIP ADAM DÖVDÜLER!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams Igwilo ve Olayinca Abayomi'nin kaldığı ikametgahtan 3 bin dolar ve bir set hoparlör çalan H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen V.C.N. (E-26) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve henüz isimleri tespit edilemeyen iki siyahi erkek şahıs, bahse konu ikametgaha zorla girerek, Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams Igwilo’yu süpürge sapı ile ciddi şekilde darp ederek, tasarruflarında kanunsuz bulundurdukları nacak ile ikametgahın giriş kapınsa vurup kasti hasara uğrattı.

Bahse konu şahıslar, Aboyami’nin odasında bulunan çekmeceden 3 bin Amerikan Doları nakit parayı ve bir set hoparlörü çaldı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.B.O.(E-21) ve E.S.A.(E-26) ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan V.C.N.(E-26) tutuklandı.