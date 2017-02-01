CEZA İÇİN MAHKEMEYE TEŞEKKÜR ETTİ!

Emine UYSAL

Ercan Havaalanı'ndan 24 Kasım'da KKTC’ye giriş yaparken giydiği ayakkabılarında 7 gram hintkeneviri, 16 adet MDMA hap bulunan Sinan Kuş, dün iki ay hapis cezasına çarptırılınca, “Mahkemenize teşekkür ederim” diyerek sevincini dile getirdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran ve üye Yargıçlar Gökan Asafoğulları ile Meltem Dündar'dan oluşan heyetin dün karara bağladığı davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Doğa Tokay, hazır bulundu.

Mahkemede söz alan Sinan Kuş, "Mahkemeden özür dilerim. Türkiye'de askerlik yaptığım dönemde beş asker arkadaşım şehit düştü. Ben de Gata'da tedavi oldum ama psikolojim bozuldu ve uyuşturucuya başladım. Askerden çürüğe çıktım. Ülkeme gidip, işimin başına dönmek istiyorum" dedi.

Dava kararını okuyan Yargıç Meltem Dündar, MDMA türü uyuşturucu hap ve ithal suçunun 18 yıla kadar, hintkeneviri ithal ve tasarruf suçunun ise 15 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne işaret etti.

Yargıç Dündar, uyuşturucunun sanıkların yanı sıra tüm topluma zarar veren, tedirginlik yaratan çok ciddi, vahim ve yaygın suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Sanığın iki türde uyuşturucu maddeyi ülkemize ithal etmesinin olayın vahametini artırdığına değinen Dündar, özellikle MDMA türü uyuşturucu maddenin kimyasal nitelikte çok tehlikeli bir madde olduğuna değindi.

Yargıç Meltem Dündar, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile iki ay hapis cezası verdiklerini açıkladı

Kıbrıs