PARMAK İZİ VAR AMA KABUL ETMİYOR!

Emine UYSAL

Aralık ayında yapılan bir operasyonda Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan 90 gram uyuşturucuların paketlerinde yapılan analizlerde parmak izlerine rastlanan Serhat Ilıcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Şu anda hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde bulunan Ali Yavuzcan’ın, parmak izi analiz sonuçlarının çıkmasının ardından “uyuşturucuları ondan aldım” dediği Serhat Ilıcan da geçtiğimiz günlerde polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ilıcan, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhindeki suçlardan ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, KKTC Başsavcılığı adına savcı İlhan Damdelen, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Sevinç, 15 Aralık 2016 tarihinde Girne’de Narkotik ekibi tarafından

Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda 25 gram 98 miligram hintkeneviri ile 22 adet gri renk pakette 65 gram 782 miligram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve Yavuzcan’ın iki ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini anımsattı.

Söz konusu uyuşturucu paketlerin üzerinde yapılan parmak izinde zanlı Serhat Ilıcan’ın parmak izinin belirlendiğine vurgu yapan Sevinç, Ali Yavuzcan’ın söz konusu maddeleri 14 Aralık’ta zanlı Serhat Ilıcan’dan Lefkoşa’da aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis memuru Sevinç, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve Ilıcan’ın suçlamaları kabul etmediğine işaret ederek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, seyahat belgelerini polise teslim etmesine, 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.

Kıbrıs