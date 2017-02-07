CEZAEVİNE GİRDİ, HAYATI KARARDI!

Hurda sirkat ettiği için 4 ay hapis yatan Nuri Ermizik, cezaevinden çıktıktan sonra evden atıldı; işinden kovuldu; eşi ve küçük çocuğuyla birlikte sokakta kaldı

İsmail VOLKAN

Hurda sirkat etme suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan ve 4 ay hapis cezasına çarptırılan Nuri Ermizik’in cezaevinden çıktıktan sonra hayatı karardı.

Bir çocuk babası olan Ermizik, ilk önce çalıştığı işten kovuldu; ardından da kirasını ödeyemediği için ailesiyle birlikte Güzelyurt’ta kaldığı evden atıldı.

İş bulmak için çalmadık kapı kalmadığını, eşi ve çocuğuyla birlikte sokakta kaldığını söyleyen Ermizik, son üç gündür Lefkoşa’da bir pansiyonda yaşadıklarını kaydetti.

Pansiyonda daha fazla kalmak için paraları olmadığını ve bu günden sonra sokakta yaşamak zorunda kalacaklarını ifade eden Nuri ve eşi Ayşe Ermizik, yetkililerden yardım istedi.

Ermizik, Vakıflar İdaresi ve TC Elçiliği’nden yardım talebinde bulunduğunu, ancak isteklerinin dikkate alınmadığını ve kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

Kendisine ve ailesine artık temiz bir sayfa açmak istediğini belirten Nuri Ermizik, “Hurda çaldığım için hapse girdim ve cezamı çektim. Artık yeni bir sayfa açmak istiyordum kendime. Cezaevinden çıktıktan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Evden çıkarıldık, işten kovuldum ve kimse bana iş vermiyor. Şu anda tek ihtiyacımız olan başımızı sokacak bir ev. Bu soğuk kış günlerinde eşim ve çocuğumla sokakta kaldık” dedi.

Kıbrıs