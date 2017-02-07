SAĞLIKLI BESLENME İÇİN 3 ÖĞÜN YEMEK ZORUNDA MIYIZ?

“Homo sapiensin 200 bin yıllık bir evrimsel gelişimi var. Bu gelişim sırasında hep bolluk-kıtlık ve buna paralel olarak da tokluk-açlık dönemleri yaşanmış. Bizim genetiğimiz buna adapte. Örneğin aç kaldığımızda bir çok mekanizma devreye giriyor ve aşırı açlık olmadıkça insan ölmüyor. Yıllar içinde bu böyle devam etmiş taa ki 1950 yıllarına gelene kadar. Bu 200 bin yıllık tarih içinde günde üç öğün yemek diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Bu 50’li yıllardan sonra gıda sanayinin de devreye girmesiyle oluşan bir şey. Refah, bolluk arttı, gıdalar ucuzladı. Gıda sanayi insanları günde 3 öğün hatta araya da ara öğünler yemeye teşvik etti. Bana göre doğaya ve doğala ne kadar dönebilirsek o kadar iyidir.” şeklinde konuşan Yörükoğlu, kahvaltı ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:

KAHVALTI ŞART MI?

“Bu akşam saat 6-7’de oturdunuz 700-800 kalorilik kuvvetli bir yemek yediniz. Bunun sindirilmesi, kana karışması gideceği yere gitmesi… Bunun ömrü 4-5 saat. Saat 8’de yeme içme fastını kapatırsanız 12’de sizin yediğiniz yemeğin bir hükmü yok. 12’den sabah 8’e kadar kaslarda ve karaciğerde biriktirdiğimiz glikojeni yakıyoruz. Aşırı kilolu değilseniz ya da aşırı yemek yemediyseniz sabah 8’de sizin yediğiniz yemeğin hükmü yok. Glikojen depolarını boşalttınız ve o noktada siz yağ yakmaya başlıyorsunuz. İstediğimiz de bu. Metebolizmamız buna çok çabuk adapte oluyor. Şeker bitti mi hiç önemli değil. Hemen yağları mobilize ediyor. Bunlardan keton cisimcikleri denilen keton molekülleri yapıyor ve vücudun bütün hücreleri bunları rahatlıkla kullanabiliyor.

Öğün atlamak zararlıymış. İnsan doğduğunda yanında bir kullanım klavuzu mu var? Bu kişi günde 3 defa beslenmesi gerekir diye bir şey mi yazıyor bir yerde? Böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın kimse kahvaltı etmesin demiyorum. Kilon normal, risk faktörlerinden kolesterolün, şekerin normal. Canın da kahvaltı etmek istiyor, buyur et. Ama bundan ekstra bir fayda görmeyeceksiniz. Yediğiniz her şey bir ünsülin deşarjına neden oluyor. İnsülin kandan bütün şekeri alıyor. Bu sefer de açıkmaya başlıyorsunuz. Eğer sabah kahvaltı etmezseniz insülin salgısı da yok. Vücut yağ yakmaya başlıyor. İstediğimiz de zaten o. İstiyorsanız yemeğinizi kahvaltı şeklinde 12’de yiyin” ifadelerini kullandı.