CEZALAR ARTIRILMALI

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Teksen Köroğlu, ihmalin yanında, Tarım ilaçlarının bilinçsiz, bilgisiz ve insan sağlığını riske sokacak limit üstü kullanımı konusunda, üreticilere bugüne kadar yeterli cezai sorumluluk ve caydırıcı cezaların uygulanmadığını vurguladı

Köroğlu, “İlgili Bakanlık yasal düzenleme yetkilerini kullanarak bu tür olaylara gerekli ve caydırıcı niteliği olan cezalar vermelidir, yoksa insanların sağlığına çok olumsuz etkileri olan Tarım ilaçlarının kullanımını engellemek mümkün olmayacaktır” dedi

Köroğlu “Tarım ilaçlarının Ziraat Mühendisleri tarafından reçetelendirilerek satılmadığı sürece ve üreticilerin de gerekli eğitimi almaları sağlanmadıkça, bu sorunlara çare bulmamız daha çok uzun yıllar mümkün olmayacaktır” diye konuştu

“Yasalardaki bu eksikliklerin yıllarca hükümet ve ilgili bakanlıklar tarafından görmezden gelinmesi toplum sağlığı açısından çok büyük zararlara neden olmuştur”

“Gıda güvenliğinde insan sağlığına karşı bilerek yapılan her türlü ihmalin önemli bir suç olduğunu her türlü gıda imalatçıları çok iyi bilmeli, öğrenmeli, bu eğitim onlara verilmeli ve alacakları cezaların caydırıcılığından çekinmeleri sağlanmalıdır”,

Eniz ORAKCIOĞLU

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Teksen Köroğlu, sebze ve meyvelerden alınan örneklerin, Tarım Dairesi müfettişleri tarafından, Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğüne pestisit kalıntı analizi için gönderildiğini belirterek, “Sebze ve meyve numunelerinde, ülkede kullanımı yasaklanan veya ruhsatsız tarım ilacı tespit edilmesi halinde, bu üretici ve bunu bulundurup satan, gerçek veya tüzel kişiler hakkında 64/1987 sayılı Tarımsal İlaçlar Yasası uyarınca yasal işlem başlatılır.

82/2007 sayılı cezaya göre de “Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yasak ilaç kullanır, bulundurur, satar, ithal eder veya imal ederse suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasına veya on asgari ücrete kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılır. Mahkeme ayrıca suça konu teşkil eden yasak ilacın müsaderesini de emredebilir” dedi.

“Yasa ceza içermektedir”

Tarımsal ilaçların denetimi hakkında yasaya da değinen Köroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “28/1989 ve 82/2007 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle çıkan yasamızda “Yasak ilaç”, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulunca insan veya hayvan sağlığına veya çevreye olumsuz etkileri tespit edilen ve herhangi bir zamanda, Kurul tarafından ilan edilip ithali, imali, satışı, bulundurulması veya kullanılması yasaklanan her türlü tarımsal ilaç ve hormonu anlatmakta ve daha çok yasak ilaçla ilgili maddeleri tedbirleri ve cezaları içermektedir.”

“Caydırıcı cezalar yeterince uygulanmamıştır”

İhmal, tarım ilaçlarının bilinçsiz, bilgisiz ve insan sağlığını riske sokacak limit üstü kullanımı ile ilgili üreticilere yeterli cezai sorumluluk, caydırıcı cezaların şimdiye kadar yeterince uygulanmadığını vurgulayan Köroğlu, “Yasalarda da bununla ilgili eksikliklerin olması acaba ülkemizde bu limit üstü İlaç kullanımındaki nedenlerden birimidir. İlgili bakanlık yasal düzenleme yetkilerini kullanarak bu tür cezalara gerekli ve caydırıcı niteliği olan cezalar vermelidir. Yoksa insanların sağlığına çok olumsuz etkileri olan tarım ilaçlarının kullanımını engellemek mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Yasalardaki eksiklikler görmezden gelindi”

“Tarım ilaçlarının ziraat mühendisleri tarafından reçetelendirilerek satılmadıkça ve üreticilerinde gerekli eğitiminin yapılmayıp, caydırıcı yasalar çıkarılıp uygulanması yapılmadıkça bu sorunlara çare bulmamız daha çok uzun yıllar mümkün olmayacaktır” diyen Köroğlu, “Yasalardaki bu eksikliklerin yıllarca hükümet ve ilgili bakanlıklar tarafından görmezden gelinmesi toplum sağlığı açısından çok büyük zararlara neden olmuştur. Gıda güvenliğinde insan sağlığına karşı bilerek yapılan her türlü ihmalin önemli bir suç olduğunu, gıda imalatçıları çok iyi bilmeli öğrenmeli, bu eğitim onlara verilmeli ve alacakları cezaların caydırıcılığından çekinmelidirler” dedi.

“Devlet Laboratuvarı eksiksiz çalıştırılmalı”

Genel gıda güvenliğinin KKTC’de bir an önce oluşması için yıllardır savaş verdiklerini anlatan Köroğlu, “Devlet Laboratuvarı’nın eksiksiz çalıştırılmasının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Tarladan çatala üretimin her aşamasının denetiminin yapıldığını görüp güveneceğimiz yasa, tüzüklerin geçmesi ve uygulanmasının bir an önce olmasını bekliyoruz. Gıda güvenliğinin sadece meyve ve sebzelerdeki Tarım İlaçları analizleri ile yeterli olmayacağını, etimizden sütümüze, balımızdan suyumuza, imal ettiğimiz, ithal ettiğimiz her ürünün bu güvenlik zincirinin içinde olmasının gerekliliğini ilgili Bakanlık ve kurumlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yeni kanser hastaları ve diğer hastalıkların olmaması için ne yapabiliriz diyerek çalışıyoruz” diye konuştu.

“Merdiven altı sahte imalat yapılıyor”

Son yıllarda ülkemizde hiç bilmediğimiz arı görmemiş sahte balların piyasada satıldığına işaret eden Köroğlu, “Bir müddet önce de karışım çıkmış sahte zeytinyağlarını da unutmadık.

Merdiven altı dediğimiz sahte imalat, sahte bal, dünya ve Türkiye’den sonra KKTC piyasasını da kapladı. 27 Haziran 2017’de Tarım Bakanlığı’nın tespitlerinden ve ilk açıklamalarından sonra piyasamızda sahte bal gerçeği tüketicilerimizle buluşmuş oldu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 22 Şubat 2018 tarihinde bal ile ilgili yeni açıklanan analiz sonuçlarında yine iki markanın daha sahte bal ürettikleri görülmüştür. Tarım Bakanlığı’nı denetimlerinden dolayı kutlarken bu sahtecilik yapanların masum olmadıklarının ve insan sağlığına karşı suç işleme cezası ile yargılanmalarını gerektirecek düzenlemelerin yapılmasını isteriz. Sonuçta Genel Gıda Güvenliği yasalarının AB normlarına göre güncellenip çıkarılması, uygulanması ve denetlenmesi gerekmektedir ve yeni hükümetin buna öncelik vermesini beklemekteyiz” dedi.

Yeni Bakış