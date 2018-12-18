CİKLOS'TA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Girne’de 5 Aralık akşamı meydana gelen sel felaketinde, Girne Lefkoşa Anayolu, Ciklos Keskin Viraj bölgesinde, 4 gencin içinde bulunduğu araç, sel sularına kapılarak, dereye sürüklenmiş, araç içindeki gençler yaşamlarını yitirmişti.

Sel suları, bu acı olayın yaşandığı noktada, yolda büyük tahribata ve çöküntüye yol açtı.

Selin ardından bölgede , zarar gören güvenlik şeridi kapatılmış, Girne Lefkoşa istikametinde, trafik de önlem amaçlı olarak tek şeritten verilmeye başlanmıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığıyla, Karayolları Dairesi, yolu yeniden güvenli hale getirmek için 14 Aralık Cuma günü çalışma başlattı.

İş araçları yolu yeniden güvenli hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak bu çalışmalar bölgede , ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

Girne –Lefkoşa istikametinde trafiğin tek şeritten verilmesi nedeniyle özellikle sabah saatleirnde uzun kuyruklar oluşuyor.

Trafik yoğunluğu, özellikle sabah mesai saatleri öncesinde 07.30da Lefkoşa’ya gidiş yönünde , başlıyor ve doruk noktaya ulaşıyor.

Araç kuyrukları sabah saatlerinde, Girne Çevreyolu çemberinin bulunduğu noktadan başlıyor ve araçlar , santim santim ilerlemek zorunda kalıyor.