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SAKSI İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

SAKSI İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

1 kişi tutuklandı!

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YENİBOĞAZİÇİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Yeniboğaziçi’nde dün Ş.S.’nin (E-32) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile saksı içerisinde ekili 1 kök kurumuş ve 1 kök canlı olmak üzere hintkeneviri türü uyuşturucu bitki bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

 

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