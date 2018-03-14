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CİNAYET ZANLISI HASTANEYE KALDIRILDI!

CİNAYET ZANLISI HASTANEYE KALDIRILDI!

Mahkemeye çıkarıldılar!

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53 yaşındaki Memduh Ulugün’ü 4’ü öldürücü, 6 bıçak darbesiyle öldüren kiracıları Mehmet ve Meryem Doğu çifti geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat timi eşliğinde bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede Mehmet ve Meryem Doğu çifti için 2 gün tutukluluk emri alındı.

Mehmet Doğu mahkemeye çıkarıldığı sırada mahkeme salonunda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

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