CİNAYET ZANLISI HASTANEYE KALDIRILDI!
Mahkemeye çıkarıldılar!
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53 yaşındaki Memduh Ulugün’ü 4’ü öldürücü, 6 bıçak darbesiyle öldüren kiracıları Mehmet ve Meryem Doğu çifti geniş güvenlik önlemleri altında özel harekat timi eşliğinde bugün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede Mehmet ve Meryem Doğu çifti için 2 gün tutukluluk emri alındı.
Mehmet Doğu mahkemeye çıkarıldığı sırada mahkeme salonunda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
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