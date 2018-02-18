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ÇİRKİN SALDIRI

ÇİRKİN SALDIRI

Kıbrıslı Türk Avukat Nil Çeliker’in aracı, Güney Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin park yerinde hasara uğratıldı.

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Kıbrıslı Türk Avukat Nil Çeliker’in aracı, Güney Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinin park yerinde hasara uğratıldı. Otomobilin sağ ön ve sağ arka camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı

İki çocuk annesi Kıbrıslı Türk Avukat Nil Çeliker, dün akşam saatlerinde alışveriş için gittiği Güney Lefkoşa’da bulunan The Mall Of Cyprus isimli  alışveriş merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.Çeliker alışveriş yaptığı sırada  aracının sağ ön ve sağ arka camları hasara uğratıldı. Yaşananlar karşısında korku dolu anlar yaşayan Çeliker olayın hemen ardından yanında bulunan 3,5 yaşındaki oğlu ile birlikte Metehan Sınır Kapısı’na giderek  Rum polisine şikayette bulundu. Rum polisi konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını belirtti

Hasar büyük

Saldırının ardından Kuzey Kıbrıs’a dönen Çeliker’in aracında yapılan incelemede yaklaşık 5 bin TL’lik hasar tespiti yapıldı

Havadis

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