“YETKİLİLERİ ACİLEN BU OLAYIN SORUMLULARINI YAKALAYIP CEZALANDIRMAYA DAVET EDİYORUZ.”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, son dönemlerde Kıbrıslı Türkleri hedef alan saldırıların artarak devam devam ettiği ve giderek normalleşmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Bugüne kadar benzeri olayların birçok kez yaşandığı Güney Kıbrıs’ta, dün öğlen saatlerinde bir Kıbrıslı Türkün aracı saldırıya uğramış ve tahrip edilmiştir.

Bu çirkin saldırıyı kınıyor, Kıbrıs Rum yetkilileri acilen bu olayın sorumlularını yakalayıp cezalandırmaya davet ediyoruz.

Vatandaşımızın küçük çocuğu ile birlikte yaşadığı bu talihsiz olay üzücü olmakla birlikte, cana zarar gelmemiş olması tek tesellimizdir.

​Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı bu çirkin saldırılar çeşitli ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının insan hakları raporlarına da yansımaktadır.

Hal böyle iken, Kıbrıs Türk tarafının tüm telkinlerine rağmen, benzer saldırıları caydırmak, tekrarını önlemek adına Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bugüne dek herhangi bir önlem almamış olması kabul edilebilir değildir. Geçmişte Kıbrıslı Türklere yönelik olarak yapılan saldırıların faillerinin yakalanmaması, caydırıcı cezalara çarptırılmamış olması Güney Kıbrıs’ta ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını daha da körüklemeye devam etmektedir. Bu olaylar ve Kıbrıslı Rum yetkililerin bu konulardaki vurdumduymazlığı, Kıbrıs Türk tarafının güvenlik endişelerinin haklılığını ortaya koymaktadır.

​İki taraf arasında gerekli olan diyalog sürecine zarar verir nitelikteki bu ve benzeri saldırılar kabul edilemez. Rum polisi tarafından başlatılan soruşturmanın daha önce gerçekleştirilen benzer saldırılarda gözlemlendiği üzere sonuçsuz kalmaması ve faillerinin en erken zamanda bulunarak yargıya intikal ettirilerek cezalandırılması beklentimizdir. Bunun takipçisi olacağız."