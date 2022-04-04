Çocukları ve bebekleri ailelerinden ayırmaya başladılar!

Çin'in acımasız sıfır-Kovid politikalarının bir parçası olarak bebek ve küçük çocuklara ilişkin yeni uygulaması infial yarattı. Buna itiraz eden aileler tehditlerle karşılaşırken, ülkede bulunan Batılı diplomatlar aynı muameleye maruz kalacakları korkusu yaşamaya başladı.

Çin'de salgınının merkez üssü olan Şangay'da yetkililer başlangıçta tüm şehri karantinaya almamaya söz vermiş ancak haftalarca artan vaka sayılarından sonra, geçen hafta taktiklerinin başarısız olduğunu kabul etmişti. Mart ayına kadar Çin, sert yerel karantinalar, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları ile günlük vaka yükünü başarılı bir şekilde iki veya üç haneli rakamlara indirmişti ancak Pazartesi günü, 2020 Şubat ortasından bu yana vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaşarak 13 bini aştı. Bunun üzerine Pekin yönetimi bir kez daha son derece tartışmalı bir uygulamayı hayata geçirdi.

Şangay'da yaklaşık 25 milyon insan, ilk pandemi dalgasının sona ermesinden bu yana ülkedeki en şiddetli virüs dalgasının ortasında hala tecrit hayatı yaşıyor. Çin'in esnetmediği virüs tedbirleri gereği pozitif çıkan herkes, enfekte olmayan insanlardan izole ediliyor. Çocukların ve bebeklerin de buna dahil edilmesi şehir genelinde öfke ve endişeye neden oldu. Şangay Belediye Sağlık Komisyonu yetkilisi Wu Qianyu uygulamayı şu sözlerle anlattı:

"Çocuk yedi yaşından küçükse, bu çocuklar bir halk sağlığı merkezinde tedavi görecek. Daha büyük çocuklar veya gençleri de karantina merkezlerinde tecrit ediyoruz"

AİLELERDEN TEPKİ YAĞDI, YETKİLİ UYGULAMAYI SAVUNDU

Bu arada aileler bu uygulamaya sosyal medyada öfke kustu. Bir anne, "Ebeveynlerin artık çocuklarına eşlik etmek için 'belli koşulları' mı karşılaması gerekiyor? Bu tam anlamıyla rezalet" diye yazdı. Devlet koğuşlarındaki bebeklerin ve küçük çocukların görüntüleri hızla yayılmaya başladı. Ancak Şangay yetkilisi Wu, uygulamanın virüsü 'önleme ve kontrol çalışmalarının' ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek yeni politikayı savundu.

'FOTOĞRAFINI BİLE GÖSTERMİYORLAR'

Şangay'da yaşayan Esther Zhao, 26 Mart'ta iki yaşındaki kızını yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirdi ve üç gün sonra ikisinin de Kovid testi pozitif çıktı. Doktorlar, Zhao'nun çocuğunu tek başına bir karantina merkezine götürmeye çalıştı, buna itiraz eden Zhao'yu da tehdit etti. İki yaşındaki kızı Şangay Halk Sağlığı Klinik Merkezine götürüldükten sonra Zhao, kendisi ve kocasının tüm çabalarına rağmen doktorlardan kızı hakkında detaylı hiçbir bilgi alamadı. Zhao yaşadığı çaresizliği şöyle anlattı:

"Bir fotoğrafını bile göremedik... Çok endişeliyim, kızımın ne durumda olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Doktor bize çocukların karantina merkezlerine gönderilmesi gerektiğini ve kimsenin eşlik etmesine izin verilmediğini söyledi."

DİPLOMATLAR ALARMA GEÇTİ: BİZE GÜVENCE VERİN

Batılı diplomatlar bugün, çocukları ebeveynlerinden ayırma politikası konusundaki endişelerini dile getirirken, büyükelçilerinin ve diplomatlarının bu tür sıkı kontrollere tabi olmayacağına dair güvence talep etti. Şangay'daki Fransız konsolosluğu tarafından 31 Mart'ta Şangay'ın dışişleri ofisine hitaben yazılan bir mektupta, "Ebeveynlerin ve çocukların hiçbir şekilde ayrılmamasını talep ediyoruz" denildi.

Aynı gün Çin Dışişleri Bakanlığına gönderilen ayrı bir mektupta, Pekin'deki İngiliz büyükelçiliği, 'Testi pozitif çıkan çocukların ebeveynlerinden ayrılmasını endişeyle karşıladıklarını' ve diplomatik personelin başına bu tip bir şey gelmemesi için güvence istediklerini vurguladı.

Milliyet